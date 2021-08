vendredi 13 août 2021 • 262 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'UEFA a dévoilé les joueurs encore en lice pour remporter les titres honorifiques de meilleur gardien, défenseur, milieu et attaquant de l’exercice 2020/2021.

Le coup d’envoi de la Ligue des Champions version 2021/2022 n’a pas encore été donné. Mais le temps des récompenses de la saison passée va bientôt arriver. Ce midi, l’UEFA vient en effet de dévoiler sur son site officiel les noms des joueurs retenus pour remporter le prix du meilleur gardien, défenseur, milieu et attaquant de l’exercice 2020/2021 de Ligue des Champions.

Chaque poste comporte dix nommés, mais seulement trois finalistes et l’ensemble des joueurs sélectionnés a été choisi par un jury composé par les 32 entraîneurs des équipes qualifiées pour la phase de poules de la dernière édition et par 55 journalistes.

Seul Africain finaliste

Pour le trophée de meilleur gardien de la compétition, la surprise vient de l’absence de Keylor Navas parmi les trois finalistes. Auteur de vrais miracles face au FC Barcelone et au Bayern Munich, le Parisien est 4e et devancé par Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City) et le champion d’Europe, le Sénégalais Edouard Mendy (Chelsea) d'ailleurs seul Africain nominé. En ce qui concerne les trois défenseurs nommés, les Blues placent deux représentants (Cesar Azpilicueta et Antonio Rüdiger), contre un pour Manchester City (Ruben Dias). Même cas de figure pour le poste de milieu de terrain. Kevin De Bruyne (Manchester City) ne partira pas favori face à N’Golo Kanté et l’Italien Jorginho (Chelsea).

Enfin, le PSG est quand même parvenu à placer un de ses joueurs en finale puisque Kylian Mbappé fait partie des trois nommés pour le trophée de meilleur attaquant avec Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich). Les noms des vainqueurs seront annoncés le jeudi 26 août prochain, à l’occasion du tirage au sort de la phase de groupes organisé à Istanbul.

Nominés pour la Ligue des champions de l’UEFA 2020/21

Gardiens: Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Edouard Mendy (Chelsea)

Défenseurs: César Azpilicueta (Chelsea), Rúben Dias (Manchester City), Antonio Rüdiger (Chelsea)

Milieux de terrain: Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorginho (Chelsea), N’Golo Kanté (Chelsea)

Attaquants: Erling Haaland (Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern), Kylian Mbappé (Paris)