iGFM - (Dakar) Il l'avait promis et il l'a fait. Meleye Seck a battu campagne pour Benno Bokk Yaakar. Le Président du mouvement Alliance des Bâtisseurs s'est engagé aux côtés du Président Sall pour une majorité après la satisfaction de ses demandes. Deux fils de son quartier, Cheikh Gaye et Awa Doucoure, investis sur la liste départementale.

Ces choix ont poussé le Président de la coalition Gox Yu Bess aux dernieres locales a rejoindre la coalition au pouvoir. Crédité de plus de 3500 voix lors des élections locales de janvier 2022, Meleye Seck a mené une campagne électorale reussie dans son fief, Médina Fall. Ce quartier compte plus de 70.000 habitants, presque 3 fois la population de Bignona et plus peuplé que Tambacounda. Seulement Medina Fall n'a jamais eu de député ou de ministre. Meleye Seck a réussi un grand coup durant ces législatives. Celui d'unifier toutes les forces politiques du quartier et de la commune, Thiès Nord, autour de la coalition Benno Bokk Yaakar.

"J'ai négocié avec toutes les coalitions mais Benno était la seule prête à satisfaire cette demande sociale d'avoir enfin une personnalité politique dans la commune depuis Mantoulaye Guène." a réagi Meleye.

La commune Nord a d'énormes difficultés sur le plan de l'assainissement, le plan sanitaire et scolaire et selon le président de l'Alliance des batisseures : "le maire Birane Souleye (Yewwi) n'a pas de vision pour la commune. Les clés de la mairie sont tombées par hasard entre ses mains. Il en était pas préparé. Depuis son élection c'est le statut quo. Il est pire que le maire précédent et son taux d'absentéisme a battu les records. Il était même pas présent le jour du vote du budget..." regrette t-il.



C'est pourquoi il a "décidé de soutenir la coalition Benno en fonction de toutes ces considérations locales et sociologues." Et au delà, il "demande au peuple sénégalais de voter pour la stabilité et la sérénité au niveau de l'assemblée nationale. Une cohabitation serait un frein à main pour le législatif et l'exécutif."



Il est davis que les institutions de notre pays ne sont pas assez solides pour soutenir une cohabitation et elle installerait le pays dans un chaos institutionnel sans précédent.



"En fonction des échanges que j'ai eus avec le Président Idrissa Seck et le Président Macky Sall sur la situation nationale et internationale, je recommande de donner la majorité parlementaire au Président Macky Sall." Conclut le président du comité électoral de benno à Médina Fall.