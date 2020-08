Memphis-Milwaukee : « Le match le plus important de la saison »

iGFM-(Dakar) Jour de suspense dans la bulle qui est à une journée pour boucler la saison régulière de NBA. Le programme du jour mettra aux prises 4 équipes pour 2 tickets qualificatifs en « play-in », le tour préliminaire aux « plays-offs » dans la conférence ouest.

Un match capital pour Gorgui Dieng et ses coéquipiers. En cas de victoire face aux Bucks de Milwaukee à 20 heures, garantit aux Grizzlies de Memphis une place dans le format des play-in pour la huitième et dernière tête de série des séries éliminatoires de la NBA Western Conference.

« C‘est comme un combat de poing. Nous devons être juste prêts et aller là-bas et commencer à lancer des coups de poing. Ce match est le match le plus important de la saison en ce moment», a déclaré le pivot sénégalais qui s’est entretenu avec les médias aujourd’hui après l’entraînement de Memphis.

En quête de succès depuis la reprise de la NBA, Dieng reste confiant pour la suite : « Il n’y a pas de pression. C’est un match de basket. Nous faisons cela depuis des années. Nous avons notre destin entre nos mains »