Menace sur leurs titres fonciers – Les victimes de la Cité Tobago interpellent le président Macky Sall

iGFM – (Dakar) Le Collectif des victimes de la Cité Tobago a fait face à la presse ce lundi pour interpeller le chef de l’Etat sur la menace qui pèse sur leurs titres. Selon le président Mbaye Thioye, après le scandale foncier sur le littoral, dit-il, la presse a fait état d’intentions prêtées aux autorités d’un éventuel arrêt des démarches administratives.

Après 5 longues années d’attentes, d’espoirs et de privations soit autant de sacrifices consentis par les 336 victimes de la Cité Tobago, expulsées devant leurs familles sous les coups des Caterpillars en furie, en 2015, le président Macky Sall a été sensible à leur situation. Il s’est saisi de l’affaire et a reçu les impactés à la Salle des Banquets. 11 hectares qui sont de la propriété exclusive de l’état du Sénégal leur a été offerts, 6 hectares à Ngor sur le titre 526/NGA ex4407 et 5 hectares à Yoff sur le titre 5448/NGA avec des documents attestant cette propriété aux victimes avec des notifications au nombre de 120 parcelles ont été distribués le même jour dans la salle des banquets et les 216 notifications restant, ordre était donné au Directeur général des Domaines de l’époque, Mamour Diallo de diligenter l’affaire. C’est le début d’un marathon administratif jusqu’à l’arrivée de son successeur Mame Boye Diao.

Ce dernier briefé a diligenté le dossier et s’étai donné un délai de 2 mois pour solder le contentieux. Un site de substitution est trouvé dans l’enceinte de l’aéroport avec autorisation de lotir N°009419 du 23/03/2020, a expliqué le président du Collectif. Mais aujourd’hui avec le scandale dit du Littoral, de sérieuses menaces pèsent sur ces titres. Surtout avec la décision prise par les autorités de faire arrêter toutes les démarches administratives d’attribution de titres qui se situent dans l’emprise de l’ancien aéroport Léopold Sédar Senghor.

Pour ne pas perdre une seconde fois, les camarades de Mbaye Thioye ont interpellé le président Macky Sall sur leur cas.

