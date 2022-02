mardi 22 février 2022 • 521 lectures • 0 commentaires

Le système éducatif est actuellement frappé par un mouvement de grève. Le secteur de la santé aussi risque d’être gagné par des mouvements d’humeur dès début mars, a annoncé la fédération des syndicats de la santé.

«Pour le moment, nous allons faire une grève générale de deux jours. C’est-à-dire le Jeudi 3 mars et le vendredi 4 mars. Et ça, ce n’est qu’un avertissement », a indiqué Cheikh Seck. Il ajoute: «Et à partir du 5 mars, nous allons commencer la rétention d’informations sur l’ensemble du territoire national. Si les gens ne nous appellent pas à des discussions, nous passerons à une vitesse supérieure.»



Le syndicaliste explique qu'ils ont déposé des courriers depuis plus d’un mois à leur tutelle, mais aussi à la Présidence. Ceux-ci sont restés sans réponse. "Ce qui est grave, c’est que nous n’avons pas eu une seule réction. Ces gens ne sont pas dans la dynamique de négocier ou de régler nos prpblèmes. Nous savons pertinemment que nos points de revendication sont d’une légitimité extreme."