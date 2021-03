jeudi 18 mars 2021 • 369 lectures • 2 commentaires

iGFM-(Dakar) L'Association des Editeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL) va poursuivre en justice les nommés "Prési Cissé", "Khalifa Rappeur", "Cheikh Metsu Metsu Karim", "Abdou Gueye Dia" et Amadou Ba. Ils font l’objet d’une plainte pour «menace de mort, injures publiques et atteinte grave à la liberté de presse» déposée ce jeudi sur la table du procureur de la République.

«Nous venons par la présente, porter plainte pour menace de mort, injures publiques et atteinte grave à la liberté de presse contre X et certains individus identifiés et qui se considèrent comme activistes ou influenceurs sur les réseaux sociaux et qui s’en prennent avec une violence inouïe à des médias en ligne comme DakarActu.com et Leral.net», a fait remarquer Ibrahima Lissa faye sur la plainte adressée au procureur de la République.





Le président de L'Association des Editeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL) a, par ailleurs, souligné au procureur, que "Prési Cissé", "Khalifa Rappeur", "Cheikh Metsu Metsu Karim", Abdou Gueye Dia et Amadou Ba profèrent des insultes et s’attaquent à ces sites d’information sous le seul prétexte qu’ils ont diffusé des informations pas ou peu favorables à leur leader.





"Pour Dakaractu, ce site est pris à partie parce qu’il a exploité les «résultats de l’audience» du Tribunal des référés du lundi 15 mars, qui ordonne l’expulsion de Semer Holding (dirigé par Diène Marcel DIAGNE) suite à une plainte du bailleur, en l’occurrence le Cabinet Immobilier du Monde. Cette décision de justice est disponible sur le site de ladite juridiction. Une information qui est tombée dans le domaine public que le site a traité en bonne et due forme. Ce qui a été considéré comme un délit d’une extrême gravité par les partisans de Diène Marcel DIAGNE. C’est ainsi qu’à tour de rôle, ces personnes précitées et d’autres (X) se sont relayés sur la page Facebook de Dakaractu pour injurier, menacer et attaquer ouvertement le site d’information et ses animateurs", lit-on dans le document.





"Le tort de Leral.net a été d’avoir obtenu l’exclusivité et de diffuser l’entretien de Adji Raby Sarr. Quasiment le même groupe d’individus, avec le modus operandi se sont abattus sur ce média en ligne. Pire, ces gens tentent d’intimider les médias et de semer la terreur dans la rédaction. «Prési Cissé» s’est attaqué directement au propriétaire du site et tente de jeter le discrédit sur sa personne. Des faits extrêmement graves parce qu’aux antipodes de la liberté de presse.", dénoncent-ils dans la plainte.





