Menaces de mort : Niokhobaye Diouf dépose une plainte contre des maîtres coraniques

iGFM – (Dakar) Niokhobaye Diouf, le Directeur de la promotion des Droits de l’enfant, a porté plainte contre des maîtres coraniques. Ces derniers ont commencé à être entendus par la Police, renseigne la Rfm. Un certain Djily Mbaye a été entendu en premier par les enquêteurs du commissariat central de Dakar. Six autres personnes sont visées.

Dans sa plainte, Niakhobaye Diouf a évoqué les délits de menaces de mort, d’injures publiques et d’outrage à Agent dépositaire de l’autorité publique. Cela fait suite à des vidéos et autres fichiers audio diffusés par des maîtres coraniques qui s’en sont violemment pris à lui. Le traitant d’ennemi numéro un de l’Islam et des daaras.

Ils en veulent à M. Diouf suite aux opérations de rapatriement des enfants talibés dans leurs familles respectives pour les protéger de toute contamination au covid-19.