Mimi Touré alerte. Sur ses plateformes digitales, elle a déclaré recevoir des messages peu recommandables depuis sa position sur le dialogue et le «deal entre Macky et le Pds».

« J’informe la presse nationale et internationale que depuis que j’ai exposé les détails du deal politique entre le Président Macky Sall et ses alliés du PDS qui se matérialisera lors du pseudo-dialogue co-organisé, je reçois sur mon téléphone de nombreuses menaces et insultes», a déclaré l’ex cheffe du gouvernement.



Mimi Touré d’avertir cependant les auteurs de pareils actes : «Ceci ne m’ébranle pas d’un iota, et ne fait que renforcer ma détermination à lutter contre la régression de notre démocratie. Par avance, je tiens le Président Macky Sall et ses alliés du Pds pour responsables de toute atteinte à mon intégrité physique».



Sa sortie n’a pas laissé insensible Ousmane Sonko. Le leader du Pastef a tendu la main à Mimi Touré : «Elle peut compter sur notre soutien actif, et même physique, contre toute agression par une mafia politique couverte d’une immunité judiciaire et d’une inaction complice des Fds», dit-il.