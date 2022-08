vendredi 19 août 2022 • 700 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le pool d'avocats engagé par la Famille de feu François Mancabou a déposé une plainte. Ce, suite à des «menaces».

«Les appels intempestifs de personnes se présentant tour à tour comme des éléments des forces de défense et de sécurité ou comme des affidés de figures politiques connues ne cessent de perturber Mme Christine Coly et des proches parents de son mari. Ces correspondants convaincus de leur impunité au point de ne même pas éprouver le besoin d'utiliser des numéros cachés ou de ne pas se gêner le moins du monde pour délaisser des audios en guise de messages de rappel sont assurément dans le sillage des tortionnaires supposés avoir été les auteurs du calvaire subi par M. Mancabou», dénoncent les avocats.



Ils déclarent que ces «intimidations, harcèlements et autres menaces à peine voilées, sur fond d'usurpation d'identité et de fonctions» sont tous centrés sur les informations que détiendraient les membres de la famille et sur les intentions réelles des parents et alliés de la fratrie de saisir la justicer.



Ainsi, le Pool des avocats dit avoir déposé, ce vendredi, une plainte entre les mains du Commissaire chef de la Division de la Cybersécurité en lui fournissant les numéros des deux puces les plus utilisées par les criminels. Ce, en attendant les informations complémentaires en possession des plaignants dès que ces derniers seront requis par les enquêteurs de prouver la matérialité des faits allégués.