mardi 24 janvier 2023 • 274 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'OM et Lorient se sont mis d’accord pour le transfert de Bamba Dieng. Ce dernier est attendu ce soir dans le Morbihan, renseigne Footmercato.

Les négociations avancent entre Lorient et l’OM. Hier, nous vous dévoilions les prémices d’un terrain d’entente pour que Terem Moffi passe du Morbihan au Bouche du Rhône, quand Bamba Dieng ferait lui le chemin inverse. L’idée est de trouver une porte de sortie au Sénégalais avec qui la direction est en froid depuis cet été, et de faire baisser la note du Nigérian.



Obstacle majeur dans ces négociations, la présence de Nice, qui cherche un attaquant, et tente d’attirer Moffi. Les échanges entre les dirigeants se sont poursuivis aujourd’hui et on est en train d’assister à un nouvel épisode. Si le cas Moffi est encore à régler, du côté de Bamba Dieng les choses évoluent. D’après nos informations, le jeune buteur de 22 ans vient de prendre l’avion, direction Lorient.



La visite médicale, ce mercredi



Un accord a été trouvé entre les deux clubs et le joueur a dit oui à un contrat de 4 ans et demi. Avant d’apposer sa signature, il doit également passer sa visite médicale ce mercredi. Il s’agit donc d’un transfert sec, indépendant au dossier Terem Moffi. À l’heure où on écrit ces lignes, on ne sait pas encore quel va être l’avenir de ce dernier mais ça ne devrait pas s’écrire à Lorient.



Les Merlus vont perdre leur meilleur buteur (12 buts) et actuel 2e meilleur artilleur du championnat (derrière Mbappé et à égalité avec Jonathan David) mais ils ont déjà son remplaçant. Il convient de rester prudent tout de même car l’été dernier déjà, Dieng devait signer à Lorient, avant d’être annoncé à Leeds par le propriétaire du club anglais, pour au final être recalé à la visite médicale à Nice, et revenir à Marseille.

