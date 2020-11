dimanche 1 novembre 2020 • 123 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) 17 ans après son départ, Asamoah Gyan rentre au pays ! Comme pressenti ces derniers jours, l’attaquant de 34 ans s’est officiellement engagé en faveur du club ghanéen de Legon Cities FC pour une durée d’un an ce dimanche. Le meilleur buteur africain de l’histoire de la Coupe du monde (6 buts) était libre depuis le mois de janvier et son bref passage en Inde au NorthEast United FC.

Basé dans la capitale, Accra, et anciennement connu sous le nom de Wa All Stars FC, Legon Cities, seulement 15e du dernier championnat, frappe un très grand coup en accueillant le buteur passé par l’Udinese, Rennes, Sunderland ou encore Al Ain. De son côté, le Black Star, plus appelé depuis la CAN 2019, espère peut-être retrouver la sélection, lui qui n’a pas officiellement pris sa retraite internationale.