iGFM (Dakar) Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a encore frappé ! Dans son viseur cette fois : les échéances internationales, trop nombreuses à son goût, qui priveraient trop régulièrement le Napoli de ses internationaux africains. Pour y remédier, le dirigeant a annoncé une décision choc : ne plus recruter de joueurs africains !

"Je les aime, mais soit ils signent quelque chose confirmant qu’ils renoncent à jouer la CAN"



«Je leur ai dit les gars, ‘ne me parlez plus des Africains !’», a lancé le dirigeant pour le podcast WSI Smart Talk . Avant de mettre une condition. «Je les aime, mais soit ils signent quelque chose confirmant qu’ils renoncent à jouer la Coupe d’Afrique des Nations, soit entre ce tournoi, les éliminatoires de la Coupe du monde en Amérique du Sud, ces joueurs ne sont jamais disponibles ! Nous sommes les idiots qui payons des salaires uniquement pour les envoyer partout dans le monde jouer pour les autres.»



En dépit de ce coup de gueule plus qu’exagéré, n’oublions pas que Naples n’a pas hésité à débourser 75 millions d’euros pour s’offrir le Nigérian Victor Osimhen à l’été 2020 puis 15 M€ cet été pour recruter définitivement le Camerounais André Zambo Anguissa. Rappelons aussi que De Laurentiis s’est résolu à vendre son taulier défensif Kalidou Koulibaly seulement à reculons cet été… Il y a quelques mois, c’est l’entraîneur napolitain Luciano Spalletti qui s’était distingué par une sortie choc sur la CAN.

