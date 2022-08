mardi 16 août 2022 • 216 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) IGFM fait un round up du mercato des Lions du Sénégal évoluant en Europe.

C'est un début de semaine très mouvementé pour certains internationaux sénégalais. Mbaye Niang est déjà fixé, Gana Gueye et Bamba Dieng ne vont pas tarder.



M'Baye Niang rejoint l'AJ Auxerre



Arrivé comme joker chez les Girondins de Bordeaux la saison dernière, M'Baye Niang était bien sur le départ du club au scapulaire, comme nous vous l'avions révélé. Depuis la décision de la DNCG d’encadrer la masse salariale du club, les Girondins de Bordeaux étaient dans l’obligation de vendre pour enregistrer des recrues. En ce sens, le Sénégalais de 27 ans était à la recherche d'un nouveau projet.



Annoncé proche de Sion et d'Ajaccio, l'attaquant s'est finalement engagé à l'AJ Auxerre pour une saison, avec une autre en option.« Quelques jours après l’arrivée de Gideon Mensah, c’est au tour de M’Baye Niang de venir renforcer les rangs auxerrois. L’attaquant international sénégalais âgé de 27 ans a signé un contrat d’une saison, plus une autre en option, et portera le numéro 11», ajoute le communiqué du promu en L1.



Gana Gueye et Everton sont tombés d'accord !



Recruté par le Paris Saint-Germain à l'été 2019, contre un chèque de 30 millions d'euros lorsqu'il évoluait à Everton, Idrissa Gana Gueye (32 ans) est sur le point de faire le chemin inverse et de retourner sur les bords de la Mersey.



L'Équipe annonce en effet ce mardi un accord entre le milieu de terrain né à Dakar et les Toffees, où il a performé entre 2016 et 2019. Comme nous vous le révélions le 9 août dernier, Idrissa Gueye avait hésité pendant plusieurs jours à retourner du côté de Goodison Park, au Royaume de Sa Majesté.



L'international sénégalais (94 sélections, 7 buts), vainqueur de la CAN en janvier dernier, a donc tranché. Il avait notamment refusé de rejoindre l'ambitieux promu en Premier League Nottingham Forest ces derniers jours. Mais il va bel et bien retrouver le championnat anglais, lui qui a aussi porté le maillot d'Aston Villa. Reste désormais au Paris SG de valider cette opération pour continuer son opération dégraissage.



Bamba Dieng entre Nice et Lorient



Samedi dernier, L’Équipe révélait que Bamba Dieng ne cultivait nullement l’envie de quitter l’OM malgré sa situation sportive délicate et qu’un départ dans un club étranger n’était pas dans les plans de l’international sénégalais. Si Dieng se trouvait contraint à changer d’air, il privilégierait une équipe de Ligue 1. Cela tomberait bien puisque selon le quotidien sportif, l’OGC Nice serait emballé par l’idée de le faire venir en prêt d’une saison avec option d’achat, une destination qui plairait à Bamba Dieng, bien que selon La Provence, le président Pablo Longoria refuserait de lâcher le champion d’Afrique simplement en prêt.



L’Équipe dévoilait également que le FC Lorient se serait rapproché du clan Bamba Dieng afin de faire part de son intérêt de le recruter sous la forme d’un prêt sec d’une saison. Ce mardi, l’agent de Dieng a été aperçu au centre d’entraînement de Lorient. Et selon Mohamed Toubache-Ter, la présence du représentant de l’attaquant de l’OM en Bretagne ne serait pas anodine. Le journaliste a confié sur son compte Twitter que Bamba Dieng aimerait relever le challenge Lorient bien que le deal soit complexe.

