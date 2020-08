Mercato : deux cadors d’Istanbul s’arrachent Papiss Demba Cissé

iGFM-(Dakar) Son contrat avec Alanyaspor est terminé. Papiss Demba Cissé est à ce jour un agent libre qui pourrait continuer sa carrière en Superlig. L’attaquant sénégalais est pisté par lesrr Besiktas et Fenerbahçe.

Auteur de 22 buts cette saison, Cissé a la cote en Turquie, un championnat qu’il connaît bien et où ont brillé plusieurs autres attaquants Sénégalais comme Demba Ba et Moussa Sow. L’ancien joueur de Newcastle ne semble pas chaud de prolonger avec Alanyaspor et il ne manque pas de prétendants.

En dehors de son ex club qui tentait de prolonger son contrat, Besiktas était le seul club à afficher ses ambitions de recruter l’attaquant de 35 ans. Les choses ne devaient pas tarder à être officialisées selon la presse turque qui annonçait un contrat d’un an avec option de prolonger. Désormais les noir et blanc ont de la concurrence sur ce dossier. Le buteur vedette de la ligue (22 buts), présent dans le TOP 10 des meilleurs artificiers de la saison en Europe a aussi tapé l’œil de Fenerbahce qui le suit de prés. Classé 7e de la saison, le club turc est en pleine reconstruction pour atteindre ses objectifs la saison prochaine.