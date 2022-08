jeudi 25 août 2022 • 2541 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) A une semaine de la fin du mercato d'été, de nombreux indésirables du PSG sont encore là. Faisant partie du lot, Idrissa Gana Gueye pourrait faire ses valises dans les prochaines heures.

Les prétendants ne manquent pas. Concernant Gana Gueye, Galatasaray a tenté le coup il y a quelques semaines. Comme révélé sur notre site, l'écurie turque était très intéressée par le Sénégalais. Mais au final, l'opération n'a pas été au bout puisque les exigences salariales du joueur étaient trop élevées au goût de Galatasaray. Puis, Everton est entré dans la danse. Très rapidement, le footballeur de 32 ans s'est entendu avec son ancien club. En revanche, les négociations sont bloquées depuis un certain moment avec le club de la capitale.



FC Porto et du Sporting Portugal



En effet, les Toffees et Idrissa Gueye, qui voulaient obtenir une résiliation de contrat, se heurtent à la fermeté des dirigeants parisiens. Ces derniers ne veulent pas céder à ce coup de pression et exigent une somme d'argent pour laisser partir le milieu, qui souhaite également une compensation financière de la part de Paris pour s'en aller. Toutes les parties sont donc dans une impasse depuis plusieurs jours maintenant. Mais les pensionnaires du Parc des Princes pourraient bien recevoir de l'aide sur ce dossier.



Ce jeudi matin, RMC Sport révèle que deux nouveaux prétendants se sont manifestés pour le Sénégalais. Il s'agit du FC Porto et du Sporting Portugal. Mais contrairement à Everton, les deux écuries portugaises pourraient l'accueillir gratuitement. En effet, Antero Henrique serait disposé à laisser filer Idrissa Gueye libre vers ces deux clubs qu'il connaît très bien. En revanche, il réclame toujours de l'argent aux Toffees. De quoi mettre la pression aux Anglais, qui vont devoir aligner les euros au risque de se faire souffler Idrissa Gueye. Un joueur qui risque de vivre une fin de mercato animé.