lundi 5 octobre 2020 • 32 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'attaquant international sénégalais Habib Diallo (25 ans) passe du FC Metz (où il était sous contrat jusqu'en 2022), au RC Strasbourg, où il s'est engagé pour cinq ans, soit jusqu'en 2025, renseigne L'Equipe.

Habib Diallo, qui rêvait de la Premier League, reste finalement bien en Ligue 1. Comme pressenti dimanche, l'attaquant international sénégalais (25 ans, 4 sélections, 1 but) a quitté le FC Metz, où il lui restait deux ans de contrat et s'est engagé pour cinq ans en faveur du RC Strasbourg. Le montant du transfert s'élève à environ 10 M€ (6 milliards FCFA) plus une série de bonus. Il s'agit du plus gros transfert de l'histoire du club alsacien dans le sens des arrivées. Il espère marquer plus de buts sous ses nouvelles couleurs.

L'international sénégalais se trouve actuellement à Rabat avec l'équipe du Sénégal, pour les besoins du match amical contre le Maroc prévu le vendredi 9 octobre.