Mercato : Ismaïla Sarr, la cote de plus en plus élevée

iGFM-(Dakar) Relégué en Championship, Watford pourrait bien faire face à une saignée estivale d’envergure. Arrivé l’été dernier, Ismaïla Sarr est l’élément dont la cote est la plus élevée.

En une année, Ismaïla Sarr est passé par toutes les émotions. Le 8 août 2019, le Sénégalais était soulagé. Après plusieurs semaines de négociations, son transfert chez les Hornets était enfin officialisé. «Watford a réalisé un nouveau transfert record durant le dernier jour du mercato avec l’arrivée très attendue du Sénégalais Ismaïla Sarr. Les Hornets ont battu la concurrence pour s’offrir les services de l’ailier de Rennes, qui a signé un contrat de 5 ans». Un joli coup de la part de l’écurie de Premier League, qui mettait la main sur un élément courtisé au potentiel important pour un montant estimé à 35 millions d’euros.

Mais les débuts du natif de Saint-Louis en Angleterre n’ont pas été fracassants. Souffrant notamment de quelques pépins physiques, il avait enchaîné entre titularisations et passages sur le banc. Frustrant pour un joueur motivé pour mettre la Premier League à ses pieds. Mais le Sénégalais n’a pas lâché le morceau. Petit à petit, il a retrouvé le sourire occupant une place de titulaire. Ainsi, il a terminé cet exercice 2019-2020, marqué par l’épidémie de coronavirus, avec 6 buts et 4 passes décisives en 30 apparitions toutes compétitions confondues (23 titularisations). Une première saison mitigée de la part du footballeur de 22 ans qui découvrait l’élite britannique et dont on attendait forcément plus.

La Premier League n’oublie pas Ismaïla Sarr

Mais Ismaïla Sarr était surtout déçu. Il n’a pas pu aider son équipe à se maintenir en Premier League puisque Watford a été relégué en Championship. Et comme c’est le cas dans ce genre de situation, plusieurs clubs sont prêts à sortir Ismaïla Sarr de sa galère. Toutefois, difficile d’imaginer les Hornets, qui lui ont fait signer un contrat jusqu’en 2024 et qui ont déboursé 35 million d’euros, brader le joueur. Ses courtisans en sont parfaitement conscients. C’est le cas de Crystal Palace. The Sun a révélé que les Eagles, déjà séduits par son profil alors qu’il était au Stade Rennais, seraient prêts à mettre 40 millions d’euros sur la table. Cette piste est suivie en cas de départ de Wilfried Zaha.

Toujours en Premier League, Wolverhampton serait aussi sur les rangs. Septièmes du championnat, les Wolves ont coché son nom si jamais Adama Traoré venait à les quitter. Manchester United, auquel il aurait été proposé, aurait fait de lui un plan B ou C si l’opération Jadon Sancho échouait. Enfin, Liverpool est aussi lié au joueur de Watford. Ainsi, le club entraîné par Jürgen Klopp songerait fortement au polyvalent Ismaïla Sarr, pour venir renforcer et concurrencer le trio d’attaque Mané-Firmino-Salah explique le Liverpool Echo. Le média anglais précise que les qualités de Sarr colleraient parfaitement au jeu prôné par le coach allemand. Un technicien qui avait été bluffé par la prestation du Sénégalais le 29 février dernier. Ce jour-là, il avait signé un doublé lors du succès 3 à 0 face aux Reds. L’été promet donc d’être agité pour Ismaïla Sarr, qui passe décidément par tous les états depuis un an.