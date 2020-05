Mercato : Krépin Diatta, cible de clubs européens

iGFM-(Dakar) Âgé de 21 ans, Krépin Diatta qui joue sa deuxième saison au FC Bruges est dans le viseur de plusieurs clubs en Europe. En Premier League, Bundesliga, Serie…, l’international sénégalaise est courtisé partout sur le Vieux continent.

Désigné joueur le plus performant de l’élite belge par le CIES, l’international sénégalais est devenu l’une des pièces maîtresses du FC Bruges. Krépin a le potentiel pour évoluer à un niveau supérieur. Ses qualités intrinsèques parlent pour lui. Avec son âge, il a une énorme marge de progression.

Ses performances ne laissent pas insensibles les grosses écuries européennes. En effet, selon walfoot, Krépin Diatta serait actuellement suivi en Italie par le Milan AC et en Allemagne par le Hertha Berlin. Néanmoins, le joueur pourrait finalement se diriger vers la Premier League, et plus particulièrement vers le club de Watford où évolue son partenaire en sélection, Ismaïla Sarr. Pour autant, toujours selon la même source, le club anglais devra faire face à la rude concurrence du Napoli qui semble particulièrement chaud dans le dossier…

Auteur de très bonnes performances sous les couleurs du Club Bruges cette saison, avec 8 buts et 4 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues, Krépin Diatta pourrait être le feuilleton de l’été lors du prochain mercato.