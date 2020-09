dimanche 13 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM (Dakar) L'Olympique de Marseille serait intéressé par les services de l'attaquant monégasque, Keita Baldé, à en croire les informations de la presse transalpine.

Ce n'est un secret pour personne, l'Olympique de Marseille se cherche un attaquant. A plusieurs reprises déjà, on a parlé de cette fameuse liste de quatre attaquants établie par André Villas-Boas, dans laquelle on retrouve notamment José Juan Macías, le jeune attaquant mexicain de 20 ans appartenant au CD Guadalajara. D'autres noms ont été évoqués depuis, à l'image d'El Bilal Touré, dont nous vous parlions en exclusivité sur Foot Mercato.

Et voilà que la presse italienne donne une nouvelle piste. Selon Sky Italia, l'Olympique de Marseille serait parmi les prétendants de Keita Baldé (25 ans), l'attaquant hispano-sénégalais de l'AS Monaco. La saison dernière, il a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 21 rencontres de championnat (dont 9 titularisations). Dans ce dossier, on retrouve aussi Cagliari, la Sampdoria et la Fiorentina, avec la Viola qui serait en pole position et qui aurait déjà commencé les discussions avec l'entourage du joueur.

Le salaire de Keita Baldé pose un soucis

« Peut-être qu'à l'avenir, je pourrais revenir en Italie. Des demandes en Italie ? Il y en a toujours, mais si ça ne s'est pas fait, c'est parce que c'est comme ça que ça devait être. Nous verrons ensuite dans quelques années comment ça se passera. Nous devons prendre l'exemple de Romelu Lukaku pour la façon dont il s'est intégré, même avec la langue », confiait le joueur formé à La Masia en mars dernier, visiblement tenté par un retour de l'autre côté des Alpes.

L'Olympique de Marseille ne part donc pas vraiment avec une longueur d'avance sur cet épineux dossier, d'autant plus que son salaire conséquent (2,5 M€ net par saison) peut poser soucis. Mais on le sait, Niko Kovac l'a encore répété cette semaine, l'AS Monaco doit brader. Un prêt avec option d'achat, la piste que privilégierait la Fiorentina, pourrait donc être la solution pour les Phocéens...