jeudi 1 septembre 2022 • 413 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) En partance pour le RB Leipzig, le défenseur sénégalais a envoyé un message d'adieu à la formation parisienne.

Cela ne fait plus de doute, Abdou Diallo va quitter le PSG pour s'engager au RB Leipzig. Le défenseur central ou latéral gauche s'apprête à être prêté avec une option d'achat de 20 M€. L'officialisation se fait attendre mais ne devrait plus tarder.



"Rêvez, accomplissez et célébrez car vous le méritez"



La preuve, le joueur a lui-même adressé un message au club de la capitale et à ses supporters. «Bonne saison Parisiens/ennes ! Je vous souhaite le meilleur pour cette saison. Rêvez, accomplissez et célébrez car vous le méritez » a-t-il écrit sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter. Son départ était prévisible quand on sait que le PSG ne le faisait plus confiance. Le club français l'avait placé dans la liste des transferts avec son partenaire en sélection Gana Gueye également transféré à Everton.



— Abdou-lakhad Diallo (@Abdou_diallo_)