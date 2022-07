dimanche 17 juillet 2022 • 1054 lectures • 0 commentaires

Les joueurs Sénégalais du PSG ont un avenir incertain. En effet, Abdou Diallo qui a vécu une saison cauchemardesque avec seulement 16 matchs toutes compétitions confondues et Idrissa Gana, qui a été par moment un titulaire indiscutable, voient leur avenir s'écrire loin du club de la capitale Française.

Le choix du compagnon de Kalidou Koulibaly dans la défense centrale de l’équipe nationale du Sénégal est clair. Son avenir avec le PSG va s’arrêter. Le défenseur central veut aller dans un club où il aura assez de temps de jeu lui permettant de retrouver sa forme afin de conserver sa place de titulaire en équipe nationale en vue de la prochaine Coupe du monde qui va se dérouler a Qatar entre novembre et décembre.

Une situation qui est étrangère à Idrissa Gana Gueye. En effet, le natif de la Médina était un titulaire indiscutable de Pocchetino. Un passage à vide à la mi-saison l’a fait entrer dans la rotation. Mais l’épisode du non-soutien à la cause Lgbt a fini d’envenimer les relations entre le joueur et sa direction. En effet, lors de l’avant-dernière journée, comme à l’accoutumée les clubs de Ligue 1 ont tous floqué leurs maillots avec les couleurs LGBT. Une cause pour laquelle Gana n’a pas voulu associer son image. Avant le match, le milieu de terrain sénégalais avait clairement signifié à ses dirigeants sa volonté d’être à l’écart. Une requête acceptée en interne mais devant la clameur de l’opinion publique française, le board du PSG s’est montré un peu trop silencieux. Ce qui n’a pas plu à Idrissa Gana Gueye.

Va-t-il quitter le club qui a accepté sa décision en privé et l’a abandonné en public ? Où va-t-il ravaler sa fierté et continuer avec le PSG ? Si pour le moment, la décision du joueur n’est pas encore connue, des rumeurs de transfert envoient Idrissa Gana Gueye en Turquie. Galatasaray semble chaud à l’idée d’accueillir le champion d’Afrique en titre.

Le PSG qui avait décidé d’écarter ses deux internationaux sénégalais pour sa tournée se pré-saison au Japon, est revenu sur sa décision. En effet, Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo sont finalement sur la liste des joueurs qui doivent se rendre en Asie. Est-ce une ruse des dirigeants du PSG pour calmer l’opinion ou la volonté réelle d’inscrire les deux Sénégalais dans les projets futurs ? C’est une question qui sera vidée à la fin de ce mercato d’été.

Le PSG qui est très surveillé sur le fair-play financier a besoin de rééquilibrer ses comptes pour éviter d’être épinglé par l’instance dirigeante du football européen. A cet effet, l’effectif du club de la capitale doit être sérieusement réduit avec le contrat XXL de Kyllian Mbappé. Ce qui va naturellement pesé sur les finances du club. Si pour le moment, Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo doivent avoir du temps de jeu pour se préparer pour Qatar 2022, leur avenir avec le club de la capitale Française est flou. D’après les médias français, le PSG attend des offres formelles pour se séparer des Sénégalais. Pour le moment, Naples semble tenir le bon bout pour convaincre Abdou Diallo de remplacer son compère de la défense, Kalidou koulibaly, parti rejoindre Édouard Mendy à Chelsea. Idrissa Gana Gueye se donne le temps de la réflexion. Des clubs anglais, Italiens et Turques seraient intéressés à l’idée de le signer. Le joueur malgré ses 32 ans, a une large palette de choix.

Pour le moment, des rumeurs l’envoient à Galasaray mais le joueur ne semble pas être emballé à l’idée de rejoindre la Turquie. Il lui reste encore un an de contrat au PSG