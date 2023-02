jeudi 16 février 2023 • 250 lectures • 0 commentaires

Au programme de ce JT Foot Mercato : les pistes XXL du Real Madrid pour le mercato estival, Neymar au cœur d’une nouvelle polémique et Thierry Henry vise le banc d’une sélection.

Le Real Madrid va faire une razzia



L’été 2023 promet d’être agité à Madrid. On le sait depuis plusieurs mois, la priorité absolue se nomme Jude Bellingham du Borussia Dortmund. Mais c’est loin d’être le seul joueur suivi par les Madrilènes. La sensation du Napoli Khvicha Kvaratskhelia semble avoir tapé dans l’œil du Real Madrid. Il faudra néanmoins casser sa tirelire pour se l’offrir. Autre joueur dans le viseur des Merengues, c’est Richarlison de Tottenham. Carlo Ancelotti le connait bien pour l’avoir entraîné à Everton, et les Spurs qui sont en manque de liquidités, pourraient être ouverts à négocier un bon prix ! Côté défense, le Real Madrid piste une pépite brésilienne de 19 ans.. On peut presque parler de traditions chez les Merengues et Robert Renan ne déroge pas à la règle ! Il appartient au Zénith et son prix est d’environ 30 M€ ! Enfin, le retour de Brahim Diaz serait aussi un objectif des dirigeants du Real. Pour rappel, ce dernier est prêté à l’AC Milan ! Un nouveau contrat va lui être proposé, ainsi qu’une prolongation jusqu’en 2027 ! Diaz lui veut revenir… mais veut surtout du temps de jeu pour continuer sa progression !



La provocation de Neymar après le coup de gueule de Mbappé



« Il va falloir bien manger et bien dormir », avait lâché Kylian Mbappé après la défaite du PSG face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Un message évidemment adressé à ses coéquipiers. Mais visiblement, certains n’ont pas bien saisi l’idée du message. Ce jeudi, un cliché de Neymar attendant dans un célèbre fast-food circule sur les réseaux sociaux. En gros, il a d’abord été aperçu mercredi soir à deux tournois de poker. Éliminé du premier, il s’est engagé dans une seconde épreuve. Il a d’ailleurs réussi à se qualifier au prochain tour… À la fin de ce tournoi, la star du PSG a eu une petite faim. Visiblement, le message du Kyks n’est pas arrivé aux oreilles de tout le monde…



Henry de retour aux Etats-Unis ?



Depuis la fin de son aventure très mitigée à l’Impact de Montréal, Thierry Henry est toujours à la recherche d’un banc en tant que numéro 1. C’est le souhait dont il a fait part au micro de CBS. «Être numéro 2 n’est plus quelque chose que j’aimerais faire. J’ai un grand respect à Roberto Martinez. Il m’a donné une opportunité quand personne ne l’a fait, mais j’aimerais avoir une nouvelle chance», a-t-il avoué avant d’évoquer un intérêt au poste de sélectionneur des Etats-Unis. «Est-ce que je connais les joueurs ? Oui, je connais les joueurs. Est-ce que je connais la Ligue ? Oui , je connais la Ligue », a lancé l’ancien joueur des New York Red Bulls. Le poste de sélectionneur est actuellement libre depuis le départ de Gregg Berhalter après la Coupe du Monde 2022.



