iGFM (Dakar) Alors qu'il devrait succéder à Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino n'arrivera pas seul dans la capitale. En effet, le technicien argentin devrait avoir quelques renforts durant le mercato.

Etre finaliste de la Ligue des champions avant d'être limogé quelques mois plus tard. Une terrible situation que vient de vivre Thomas Tuchel, remercié par le Paris Saint-Germain le 24 décembre quatre mois seulement après avoir perdu en finale de l'UEFA Champions League face au Bayern Munich. Cela lui fait d'ailleurs un point commun avec Mauricio Pochettino, limogé de Tottenham le 19 novembre 2019 après avoir mené les Spurs en finale de C1 face à Liverpool. Le technicien argentin, annoncé au Bayern Munich, au Real Madrid ou encore au FC Barcelone ces derniers mois, a patienté avant de reprendre du service.

Eriksen, une piste explorée par le PSG

Un peu plus d'un an après son départ de Londres, l'entraîneur âgé de 48 ans a finalement dit oui au Paris Saint-Germain. Choisi par le président Nasser Al-Khelaïfi, avec l'appui de Doha qui a tranché en sa faveur, alors que Leonardo militait pour Massimiliano Allegri et Thiago Motta. Mais c'est bien Pochettino qui va diriger Paris. L'ancien joueur du PSG ne va d'ailleurs pas arriver seul, puisqu'il sera épaulé par des hommes de confiance dans son staff. L'Argentin devrait également avoir quelques renforts durant le marché des transferts hivernal qui débutera le 2 janvier prochain.

En effet, Le Parisien révèle ce vendredi que, malgré la crise économique liée au coronavirus, le PSG souhaite se montrer actif durant ce mois de janvier 2021 et veut flairer les bons coups. Le média français cite même déjà un premier nom, celui de Christian Eriksen (28 ans). Une piste qui a des chances d'aboutir avec la présence de Pochettino. En effet, le Danois connaît parfaitement l'Argentin puisqu'il a évolué sous ses ordres pendant un peu plus de 5 ans à Tottenham. Les deux hommes ont quitté Londres à quelques semaines d'intervalles l'an dernier. Eriksen a pris la direction de l'Inter Milan. Mais son aventure en Lombardie est un échec.

Paris veut faire de bons coups cet hiver

Mercredi, Beppe Marotta, le directeur sportif de l'Inter, a ouvert la porte à un départ du Danois. « Oui, je peux confirmer que Christian Eriksen est sur la liste des transferts. Il va partir en janvier. Il ne rentre pas dans nos plans et il a eu des difficultés ici à l'Inter. Je pense qu'il est normal qu'il puisse partir pour trouver plus de place ailleurs ». Envoyé au PSG ces dernières semaines, Eriksen a donc des chances d'y poser ses valises. D'autant que la Gazzetta dello Sport ajoute qu'un échange avec Leandro Paredes, qu'Antonio Conte veut recruter, serait une option possible. On y croit en tout cas en Italie.

Paris pourrait aussi tenter le coup avec Dele Alli (24 ans). Toujours à Tottenham, où son contrat prend fin en 2024, l'Anglais n'est pas un titulaire dans l'esprit de José Mourinho. Un départ n'est donc pas impossible pour lui. Déjà approché l'été dernier mais retenu par son président Daniel Levy, il va de nouveau être attaqué par les Franciliens, assurait récemment le Daily Mail. Là encore, la présence de Mauricio Pochettino au PSG pourrait faciliter l'arrivée d'un élément qui avait brillé sous ses ordres chez les Spurs. Le mercato d'hiver promet donc d'être agité au PSG !

