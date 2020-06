Mercato : Liverpool sur le point de boucler l’arrivée de Kalidou Koulibaly pour près de 50 milliards

iGFM-(Dakar) C’est le Corriere del Mezzo Giono qui donne l’information ce lundi. Selon le média italien, Liverpool serait sur le point de boucler l’arrivée de Kalidou Koulibaly.

D’après le journal, Naples, qui a décidé de laisser partir l’international sénégalais en cas d’offre intéressante,aurait accepté la somme proposée par Liverpool pour le défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly. Cette somme serait d’environ 75 millions d’euros (49 milliards F CFA).

Les Reds sont entrés dans ce dossier depuis quelques semaines déjà, Jürgen Klopp, l’entraîneur, ayant en tête d’avoir une défense Virgil Van Dijk et Koulibaly, deux arrières considérés comme les meilleurs du monde. Ce transfert viendrait venue à son heure puisque le capitaine des Lions du Sénégal n’a plus le même statut à Naples. Ces derniers mois, Koulibaly est devenu irrégulier. Il rejoindrait son partenaire en sélection, Sadio Mané et trois autres Africains, Mohamed Salah (Egypte), Naby Keita (Guinée) et Joël Matip (Cameroun). Les prochaines heures promettent d’être chaudes.