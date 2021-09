vendredi 24 septembre 2021 • 129 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Mbaye Niang s'est engagé avec les Girondins de Bordeaux, ce vendredi, pour 2 ans.

Dans l’impasse à Rennes où il n’entrait pas dans les plans de l’entraîneur Bruno Genesio depuis son retour d’un prêt de six mois à Al-Ahli, Mbaye Niang tient sa porte de sortie. Comme pressenti ces derniers jours, l’attaquant de 26 ans rejoint les Girondins de Bordeaux qui ont officialisé sa signature ce vendredi en tant que joker. L’international sénégalais s’est engagé pour deux ans, plus une année en option.

Rennes a accepté de libérer l’ancien Milanais gratuitement mais, d’après L’Equipe, le club breton a en revanche négocié un fort pourcentage à la revente et des bonus élevés. La signature du finaliste de la CAN 2019, plus appelé en sélection depuis plusieurs mois, permettra de compenser l’arrivée avortée de l’Egyptien Mostafa Mohamed (Galatasaray) dans les dernières heures du mercato. Niang devrait également espérer un retour en équipe nationale à trois mois et demi de la CAN.