dimanche 7 février 2021 • 177 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Mbaye Niang et Pape Alioune Ndiaye ont quitté respectivement Rennes (France) et Fatih Karagumruk SK (Turquie) pour prendre la direction de l'Arabie Saoudite.

L’attaquant de 26 ans fait l’objet d’un prêt payant de six mois (estimé à 1,5 million d’euros) au club saoudien d’Al Ahli qui disposera d’une option d’achat non obligatoire. Après son départ avorté lors des deux derniers mercatos, l’international sénégalais se trouvait dans l’impasse en Bretagne avec seulement 12 apparitions pour un but marqué toutes compétitions confondues cette saison, et il n’avait plus joué depuis le 6 janvier.

De son côté, Pape Alioune Ndiaye (ci-dessus) a rejoint le club saoudien d'Al Ain en prêt et y restera jusqu'à la fin de son contrat avec Stoke City, dans 18 mois. C'est le club anglais qui l'avait prêté à Fatih Karagumruk SK.

Les deux Lions optent tout de même pour une destination inattendue qui est l’un des rares pays où le mercato est toujours ouvert…C'est surprenant.