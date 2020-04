Mercato : M’Baye Niang ne dit non à l’Olympique de Marseille

iGFM-(Dakar) Auteur d’une belle saison du côté du Stade Rennais, M’Baye Niang a récemment été annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Interrogé sur le sujet, l’attaquant sénégalais est revenu sur cet intérêt et ne dit pas non au club phocéen.

Avec la pandémie de Covid-19, la Ligue 1 a été suspendue pour une durée indéterminée, comme les autres compétitions. Si les joueurs sont eux confinés comme le reste de la population, les clubs, eux, peuvent travailler en coulisses sur d’autres dossiers, comme le mercato. Du côté de l’Olympique de Marseille, actuellement deuxième du championnat de France et bien parti pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, le dossier de l’attaquant est toujours aussi compliqué.

Fin février, le journal L’Équipe expliquait d’ailleurs que le club phocéen suivait de près le joueur du Stade Rennais M’Baye Niang. Après une première saison très réussie avec le club breton lors de son prêt, avec 14 buts et 7 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant sénégalais a enchaîné durant cet exercice 2019-2020 : 15 buts et 2 caviars en 36 apparitions. Des statistiques intéressantes pour le joueur de 25 ans. Et l’OM se serait donc penché sur son cas, même si son prix (environ 30M€ ?) pourrait être un frein.

« Si demain on te dit que l’OM te veut, la question se pose »

Le principal concerné n’avait cependant pas communiqué sur le sujet depuis. Mais cette semaine, le natif de Meulan-en-Yvelines a donné son avis sur cette rumeur, durant un live Instagram organisé sur le compte de L’Équipe, repris par Footmercato. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que M’Baye Niang n’est pas insensible : « pour moi, c’est flatteur, ça veut dire que je fais de belles choses. Et Marseille, au vu de son histoire, des supporters qu’ils ont aussi… Si demain on te dit que l’Olympique de Marseille te veut, la question se pose, tu réfléchis, parce que c’est un grand club et c’est un club qui mérite d’être respecté aujourd’hui en France. »

Sous contrat avec le SRFC jusqu’en juin 2023, l’international sénégalais (15 sélections, 4 buts) a laissé la porte grande ouverte. « Aujourd’hui, je suis concentré sur le Stade Rennais parce qu’il nous reste encore de belles choses à vivre cette saison. Après si un club comme l’Olympique de Marseille venait demain sonner la charge pour essayer de me recruter, je ne serais pas insensible. Il faudra prendre le temps et le moment venu, voir ce qu’on décidera », a également lâché M’Baye Niang. Rendez-vous donc dans quelques mois lors du mercato estival.