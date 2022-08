jeudi 11 août 2022 • 181 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'Olympique de Marseille est en passe de trouver une solution pour le jeune attaquant sénégalais, Bamba Dieng, à moins d'un mois de la clôture du mercato.

L'opération dégraissage est lancée à pleine vitesse à l'OM. Priorité de la direction, comme l'a rappelé Pablo Longoria ces derniers jours, le club est en passe de trouver des portes de sortie pour deux de ses indésirables. Il y a d'abord Pol Lirola, qui sort d'une saison décevante sous Jorge Sampaoli, en plus d'avoir vu débarquer Jonathan Clauss. Le piston devrait retourner au pays selon RMC.



Si ce matin, la piste évoquée par Sky Sports menait à Southampton, mais c'est bien vers l'Espagne qu'il se tourne. Lirola est en contacts très avancés avec Elche, qui a déjà accueilli la saison dernière Dario Benedetto. Comme pour l'attaquant argentin il y a un an, on se dirige vers un prêt, mais il reste encore pas mal de détails à régler. L'affaire semble tout de même être en bonne voie.



De la Fuente a trouvé preneur, Bamba Dieng a moins d'un mois pour se relancer



Un autre départ doit intervenir dans les prochains jours, peut-être même plus vite qu'on le pense. Toujours selon les informations de RMC, ce que nous en sommes en mesure de confirmer, Konrad de la Fuente est en route vers l'Olympiakos, lui aussi sous la forme d'un prêt. Décevant pour sa première saison à l'OM, l'ailier américain n'intéresse pas vraiment Igor Tudor, lequel préfère les pistons aux ailiers dans son système.



Avec ces deux départs à prévoir, l'OM soulagerait un peu ses finances. Il restera bien sûr d'autres cas à régler, comme celui de Duje Caleta-Car, qui possède une belle touche du côté de l'Inter, ou encore de Bamba Dieng coutrisé par Newcastle et la Turquie. Il reste encore trois semaines à Pablo Longoria pour transformer l'essai et permettre au nouvel entraîneur croate de travailler avec le groupe souhaité.