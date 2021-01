vendredi 29 janvier 2021 • 48 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) C'est désormais officiel. Pape Abou Cissé a rejoint l’AS Saint-Etienne en provenance de l'Olympiakos, a annoncé le club français.

À la recherche d’un temps de jeu beaucoup plus conséquent après l’arrivée d’un nouveau défenseur central à l’Olympiakos et face à la concurrence derrière son compatriote Ousseynou Ba et le Portugais Ruben Semedo, le footballeur de 25 ans s’est engagé jusqu’à la fin de la saison sous la forme d’un prêt payant de 600 000 euros en faveur des Verts, qui dispose d’une option d’achat estimée à 13 millions d’euros.

Amené notamment à suivre les pas de Moustapha Bayal Sall, l’ancien joueur de l’AS Pikine signe son retour en France, un peu plus de trois ans après son départ de l’AC Ajaccio pour la Grèce. L'international sénégalais a participé à 19 rencontres cette saison avec l’Olympiakos. Il a notamment joué en Ligue des Champions dont deux rencontres face à l’Olympique de Marseille.

