mercredi 3 février 2021

iGFM (Dakar) Sollicité par plusieurs clubs dans les derniers jours du mercato, M'Baye Niang a finalement choisi de rester au Stade Rennais.

«M'Baye Niang a décidé de rester à Rennes. Quelques clubs s'étaient renseignés, mais il a décidé de finalement rester à Rennes». Quelques heures avant la fin officielle du marché des transferts lundi soir, le directeur sportif du Stade Rennais Florian Maurice scellait définitivement le mercato de M'Baye Niang (26 ans). Il faut dire que l'attaquant a été sollicité.

Tour à tour, Al Shabab, le Genoa, Valladolid, l'AS Saint-Étienne, les Girondins de Bordeaux ou encore Bologne sont venus aux nouvelles pour savoir si l'international sénégalais (23 sélections, 4 buts) était disponible dans les derniers jours du mercato. Certaines de ces propositions l'ont un temps fait hésiter (Bologne et Sinisa Mihajlovic notamment), mais il a finalement décidé de rester en Bretagne.

Rester... pour mieux partir ?

Les marchés se suivent et se ressemblent donc pour le Lion de la Teranga, sous contrat jusqu'en juin 2023, qui avait déjà failli quitter le Roazhon Park une fois il y a quelques mois pour rejoindre l'ASSE en qualité de joker. Toujours à Rennes, il compte désormais convaincre Julien Stéphan de faire appel plus régulièrement à lui (4 titularisations seulement en L1), histoire de bien finir la saison.

Il sera temps ensuite de dresser un nouveau bilan à l'issue de l'exercice et de se projeter plus facilement et définitivement sur un nouveau challenge à ce moment-là. Au regard de ce qui s'est passé lors des derniers mois, les clubs ne manqueront sans doute pas à l'appel. Le SRFC, aussi, ne demande certainement pas mieux.

Avec Footmercato