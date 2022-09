jeudi 1 septembre 2022 • 1205 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Bamba Dieng va quitter l’OM. Les Phocéens et Lorient se sont entendus sur son transfert ce jeudi. Mais un rebondissement a eu lieu et c'est vers Leeds que l'attaquant pourrait se diriger !

Il était l’une des curiosités de ce mercato marseillais. Bamba Dieng, auteur d’une bonne saison, sa première dans l’élite, l’année passée, allait être vendu. Mais où ? Des folles sommes étaient annoncées et très vite il a été mis de côté par Igor Tudor, qui ne l’a pas utilisé une seule fois cette saison.



Même si les dirigeants olympiens espéraient un panic buy côté anglais, direction que ne voulait pas prendre le champion d’Afrique avec le Sénégal, c’est en France qu’il attisait les convoitises. Lorient, Nice et Strasbourg étaient sur les rangs mais ne proposaient pas mieux qu’un prêt avec option d’achat.



Leeds entre dans la danse, Lorient s’accroche



L’OM excluait complètement cette possibilité et voulait donc un transfert sec. Ce mercredi soir, la tendance était même à ce qu’il reste sur la Canebière pour au moins les six prochains mois, avant le mercato hivernal. Lorient, dont la proposition d’un prêt avec option d’achat avait été révoquée, est quand même revenu à la charge.



Selon les informations de La Provence, ce sont les Merlus qui ont remporté la timbale puisqu’ils sont sur le point de recruter Dieng. Cette fois avec une proposition de transfert sec avec un fort pourcentage à la revente. Mais voilà que selon nos informations, c'est Leeds qui pourrait finalement emporter le morceau ! Les Anglais sont en train de négocier avec l'OM, qui privilégie un départ du joueur à l'étranger !



Avec Footmercato