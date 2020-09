mardi 1 septembre 2020, par Mamadou Salif

Sport 1 semaine 574 lectures • Taille

iGFM-(Dakar) Au programme de ce Journal du Mercato, Manchester United sort le carnet de chèque pour se renforcer, Everton a de grandes ambitions et les officiels du jour.

On débute ce journal du mercato en France avec la grosse nouvelle de la journée : Neymar Jr a annoncé qu'il restait au Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée à PSG le Mag, le magazine officiel du club, le Brésilien a déclaré qu'il était pleinement impliqué dans le projet du club et qu'il ne comptait pas quitter la capitale française cet été. «Je reste au PSG la saison prochaine. Et avec l’ambition de retourner en finale de la Ligue des Champions, cette fois pour la gagner. J’aime cette idée de tout faire pour laisser mon nom dans les livres d’histoire de mon club.» De quoi tordre le cou à certaines rumeurs...

Arrivé cet hiver à l'Inter en provenance de Tottenham, Christian Eriksen ne devrait pas rester bien longtemps en Lombardie. En effet, le Danois n'a pas convaincu Antonio Conte et les dirigeants nerazzurri pourraient déjà le laisser partir contre un chèque de 50 M€. À l'Inter justement, le deuxième de Serie A la saison dernière est sur le point de recruter Aleksandar Kolarov. Un accord aurait été trouvé avec l'AS Roma. Il ne reste qu'à régler la durée du contrat entre le club lombard et le Serbe. En Espagne, le grand ménage se poursuit au FC Barcelone ! En effet, Ivan Rakitic est sur le départ. Le milieu de terrain est tout proche de s'engager avec son ancien club le Séville FC, contre une indemnité de transfert de 10 M€.

On passe à notre focus du jour sur Manchester United ! Patients depuis l'ouverture du marché des transferts, les Reds Devils passent à la vitesse supérieure ces derniers jours. Et l'écurie de Premier League a décidé de frapper fort pour se renforcer. En effet, les Mancuniens sont sur le point de boucler l'arrivée de Donny Van de Beek, en provenance de l'Ajax, contre un chèque de 40 M€ ! Courtisé par les plus grands clubs européens (Real Madrid, Tottenham, Bayern Munich), le Néerlandais a choisi de poursuivre sa carrière outre-Manche. Au milieu de terrain, Manchester n'oublie pas non plus Jack Grealish d'Aston Villa. Véritable révélation de Premier League la saison dernière, l'Anglais a tapé dans l’œil des décideurs mancuniens qui pourraient bien passer à l'action dans les prochaines semaines. Mais il faudra lâcher 90 M€ pour s'attacher ses services, ce qui pourrait refroidir cette piste. La grande priorité de MU pendant ce mercato reste néanmoins l'arrivée de Jadon Sancho ! Mais c'est un dossier compliqué qui a pris du plomb dans l'aile ces dernières semaines. Cela n'empêche pas les Red Devils de viser d'autres postes pour étoffer leur effectif. Et c'est en défense que les demi-finalistes de la dernière Ligue Europa cherchent à réaliser un gros coup. Il y a quelques jours on apprenait que Manchester avait proposé 25 M€ à Monaco pour Benoit Badiashile, auteur d'un bon début de saison avec l'AS Monaco. Cependant, aujourd'hui, la presse anglaise rapporte que c'est désormais le joueur de Leipzig, Dayot Upamecano, qui fait office de priorité du club mancunien. Il y a une chose qui est certaine cet été chez les Mancuniens, c'est que Paul Pogba ne partira pas ! Le champion du Monde 2018 serait même sur le point de signer une prolongation de contrat. Les principaux candidats au départ seront Diogo Dalot, ainsi que les deux prêtés cette saison Chris Smalling, qui veut retourner à la Roma, et Marcos Rojo, qui aimerait revenir en Argentine. Enfin, Sergio Romero fait l'objet d'un intérêt d'Everton.

Notre deuxième focus du jour est consacré à Everton justement ! Auteurs d'une saison décevante l'année dernière, les Toffees veulent rebondir pour le prochain exercice et ils sont prêts à faire les choses en grand pour y parvenir. En effet, depuis plusieurs semaines quelques noms ronflants sont associés au club de Premier League. Et l'aura de Carlo Ancelotti n'y est pas étrangère. Le premier c'est James Rodriguez, qui devrait être prêté une saison par le Real Madrid. Il devrait passer sa visite médicale cette semaine. Il sera accompagné par le milieu de terrain du Napoli, Allan. Le président du club italien, Aurelio De Laurentiis, l'a confirmé à une radio locale. Le transfert devrait être de 25 M€. Cette arrivée pose alors la question du recrutement de Abdoulaye Doucouré, qui était le favori pour débarquer à Everton au milieu de terrain. Plusieurs rumeurs venues d'Espagne sont aussi associées aux Toffees comme Sergio Reguilón, Martin Braithwaite ou encore Samuel Umtiti. Affaire à suivre...

Enfin, l’actualité mercato a été marquée aujourd'hui par quelques officialisations importantes ! L'Atalanta a annoncé le recrutement de Aleksey Miranchuk en provenance du Lokomotiv Moscou contre 14,5 M€. La Lazio a prolongé le contrat de son buteur italien, Ciro Immobile. L'attaquant est lié avec le club romain jusqu'en 2025. Hier, Claudio Bravo a retrouvé un club. Le portier chilien, libre après la fin de son aventure avec Manchester City, s'est engagé avec le Betis. Des nouvelles aussi de Mario Lemina. Prêté la saison passée à Galatasaray par Southampton, le milieu de terrain est de nouveau cédé pour la prochaine saison mais cette fois à Fulham, promu en Premier League. En France, l'Olympique de Marseille a annoncé l'arrivée de sa 3e recrue ! Après Gueye et Balerdi, c'est Yuto Nagatomo qui s'est engagé ce lundi avec les Phocéens. Il était libre de tout contrat et devient la doublure de Jordan Amavi pour la saison.