iGFM (Dakar) Sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2024, Bamba Dieng reste pour l'heure un joueur olympien mais pour combien de temps ? Au cœur d'un incroyable retournement de situation dans les dernières heures du mercato, le Sénégalais est désormais ciblé par un candidat pour le moins inattendu.

Le FC Lorient, Leeds United, l'OGC Nice... Depuis quelques jours, Bamba Dieng se voit dans plusieurs clubs mais aussi surprenant que cela puisse paraître, l'international sénégalais (11 sélections, 1 but) est toujours un joueur de l'Olympique de Marseille. Mis à l'écart depuis le début de la saison par son entraîneur Igor Tudor, qui ne compte pas sur lui, le gamin de Pikine était pourtant tout proche de rejoindre le Gym. En vain. Un problème au genou et Dieng se voyait retoquer par les dirigeants azuréens lors de la traditionnelle visite médicale.



Si The Athletic affirmait dernièrement que le transfert de l'attaquant marseillais vers Nice était loin d'être terminé, de nouvelles informations ajoutent encore un peu plus de piment à cette saga d'ores et déjà étourdissante. Comme le révèle le quotidien L'Equipe, ce dimanche matin, un nouveau candidat est apparu dans ce dossier rocambolesque : le Royal Antwerp.



Le Royal Antwerp entre dans la danse pour Dieng !



Actuel leader du Championnat de Belgique et propriété d'un magnat de l'immobilier, le club belge, qui verra son marché des transferts refermer dans deux jours, prépare en effet une offre pour le Sénégalais qui devrait s'élever autour de 7 M€. Un montant bien inférieur aux 12 millions d'euros proposés par les Aiglons à leurs homologues phocéens. Pas de quoi, cependant, refroidir les ardeurs du pensionnaire de Jupiler Pro League puisque des échanges ont déjà eu lieu entre les deux clubs.



En attendant, si l'avant-centre olympien, auteur de 9 buts et 3 passes décisives en 46 matches toutes compétitons confondues sous le maillot marseillais, n'a pas quitté la Canebière, son avenir semble plus que jamais loin de l'OM. Dernier indice en date ? Son absence de la liste phocéenne pour la prochaine campagne en Ligue des Champions. De quoi donner un peu plus d'espoir aux nombreux candidats du Sénégalais. Reste désormais à connaître l'identité de l'heureux élu. L'OGC Nice grâce au joker médical, Anvers à moindre coût ou une autre destination ? Avec Dieng, on est jamais au bout de nos surprises.



