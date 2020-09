jeudi 3 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM-(Dakar) Le dossier Messi va encore occuper une grande partie de l'actualité ce jeudi puisque l'attaquant du Barça pourrait annoncer sa décision de rester, selon un média argentin, renseigne RMC Sport.

Odriozola quitte le Bayern et retourne au Real

Prêté depuis le mois de janvier en Bavière, le latéral espagnol n'a pas réussi à s'y installer. Après seulement cinq apparitions sous le maillot du Bayern, le défenseur de 24 ans retourne au Real Madrid.

Malgré un temps de jeu limité en Espagne comme en Allemagne, Alvaro Odriozola a gagné la Liga, la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Ligue des champions.

Ibisevic signe à Schalke

En fin de contrat avec le Hertha Berlin, Vedad Ibisevic s'est engagé ce jeudi avec le club de Schalke 04. A 36 ans, l'ancien attaquant du PSG continue son tour des clubs en Bundesliga. Après Hoffenheim, Stuttgart et le Hertha, l'international bosnien a signé jusqu'en juin 2021.

"Schalke est vraiment un club cool donc je n'ai pas eu à y penser deux fois, a expliqué le vétéran après son arrivée dans la Ruhr. Je suis très motivé et j'espère connaître des succès avec cette équipe. Je veux apporter ma pierre grâce à mon expérience et mes qualités."

Le père et agent de Messi confirme qu'il pourrait rester un an de plus au Barça

Les journées se suivent et se ressemblent pour Jorge Messi, le père et agent de Lionel, arrivé à Barcelone mercredi matin et depuis poursuivi par la presse à laquelle il répond de manière très laconique. mais la teneur du message, elle, a bien changé. Si, hier, il disait qu'il serait très difficile pour Messi de rester au Barça, le message est tout autre ce jeudi. Jorge Messi a confirmé qu'il était possible que le numéro 10 reste une saison de plus au Barça pour ensuite partir libre.

Le Barça va laisser Vidal partir libre

Selon Sport, le FC Barcelone va libérer Arturo Vidal (33 ans) de sa dernière année de contrat. Après Ivan Rakitic, un autre cadre du vestiaire va donc quitter le club en attendant celui de Luis Suarez, annoncé à la Juventus. Arturo Vidal devrait aussi rejoindre l'Italie puisqu'il est attendu à l'Inter Milan.

Ranieri conseille à l'Inter de se jeter sur Kanté

En poste sur le banc de la Sampdoria, Claudio Ranieri a jugé une éventuelle arrivée de N'Golo Kanté en Serie A. Selon le technicien italien, l'Inter Milan doit à tout prix tenter sa chance pour l'international tricolore.

"Kanté serait une excellente acquisition, pour l'Inter et aussi pour le championnat italien, a estimé Claudio Ranieri cité pa le Daily Express. Sur le terrain il est toujours en mouvement, généreux et bon pour récupérer puis distribuer le ballon. Ce n'est pas un meneur de jeu mais il ne rate jamais une action car il joue avec beaucoup d'attention et de concentration."

City fixe son prix pour Messi

Selon le Times, Manchester City n'ira pas au delà de 100 millions pour faire venir Messi, soit le prix payé par la Juventus pour recruter Cristiano Ronaldo qui avait alors 33 ans. En tout état de cause, City attend que Messi et le Barça se mettent d'abord d'accord avant de faire leurs propositions.

Bale reproche au Real de l'empêcher de partir

Ce n'est vraiment pas l'amour fou entre la Maison Blanche et l'ailier gallois et cela se confirme mercato après mercato. Parti avec la sélection galloise, Gareth Bale s'e'st épanché sur son cas, lui qui n'entre plus dans les plans de Zinedine Zidane depuis de longs mois maintenant. Après s'être plaint que le Real a fait capoté ses dernières tentatives de départ, il a lâché un lapidaire: "Je suis toujours motivé pour jouer au football, a-t-il néanmoins assuré. Je n'ai que 31 ans, je sens que je suis en grande forme et que j'ai encore beaucoup à donner. Nous verrons ce qui arrivera. C'est entre les mains du club, mais il rend tout très difficile pour être honnête."

Rebondissement, Messi pourrait rester au Barça jusqu'en 2021!

Une nouvelle hypothèse apparaît dans le dossier Messi: selon le média argentin TycSports, l'attaquant argentin pourrait rester jusqu'en 2021 avant de quitter le club par la grande porte. Il pourrait prendre une décision dès ce jeudi.