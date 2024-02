mardi 30 janvier 2024 • 1466 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) La défaite est souvent perçue comme une faute ou une preuve de faiblesse et ne peut être souvent (dans nos pays africains) acceptée avec plus de dignité ou de résignation.

Pourtant la défaite permet de se remettre en question, de progresser, de vivre une aventure collective, et de faire preuve de fair-play.

La défaite fait partie du jeu, elle n’est pas une fin en soi, mais une étape pour mieux réussir. Il faut aussi analyser le processus plutôt que les résultats, et valoriser les efforts et les progrès plutôt que les scores.

C'est vrai qu'il n’est pas facile de trouver les mots justes pour encourager des déçus d’un résultat sportif. Chaque situation est différente, et il faut tenir compte du contexte, du niveau d’attente, de la personnalité et de l’état d’esprit des sportifs.



Toutefois je suis fier des Lions du sénégal, je suis fier de Aliou Cissé.



Vous avez porté le nom du Sénégal au sommet, vous nous avez fait rêver, vous nous avez rendus notre dignité après plus 65 ans de frustration et de déception. Vous avez donné ce que vous avez et ce que vous pouvez.



Vous n’avez rien à vous reprocher ni regretter.

Vous avez montré de belles choses, vous avez su créer du jeu, vous avez marqué de beaux buts.

Il y a aussi des choses à améliorer, comme les projections offensives, la concentration nécessaire dans les rencontres tendues, la communication mais tout cela fera objet de réflexion par les dirigeants du football.

Apprenons à tirer les leçons de la défaite, sans se culpabiliser ni se décourager, la défaite fait partie du sport, c’est une opportunité d’apprendre, de progresser, de se remettre en question. Ne baissez pas les bras, gardez la confiance, continuez à travailler, le meilleur est à venir.



Il y aura d’autres matchs, d’autres occasions de vous exprimer, de vous faire plaisir, de vous récompenser.



Bravo et félicitations les gars.

Guisse Pene