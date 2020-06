Mercredi noir sur le front du Covid-19 

iGFM – (Dakar) – 93 décès dont 4 hier, contamination de plus d’une dizaine d’agents du service des urgences de l’hôpital ex CTO de Dakar, le décès de l’assistant du ministre Aly Ngouille Ndiaye, la contamination du ministre d’Etat Mbaye Ndiaye et de sa famille, ont rythmé la journée du mercredi. La journée a été particulièrement difficile pour la police nationale avec la perte, à cause du Covid-19, de l’assistant du ministre, mais aussi, avec la contamination de plusieurs agents du commissariat de Touba dont un cas avéré et sept cas contacts mis en quarantaine.

