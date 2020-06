Message à la nation : Macky ‘’remet’’ le masque

iGFM-(Dakar) Le chef de l’Etat s’est adressé à la nation en visioconférence trois mois après la proclamation de l’état d’urgence. Le président Sall de rappeler que ‘’la lutte contre la pandémie n’est pas encore finie’’ donc il faut toujours maintenir les gestes barrières pour freiner ce virus.

‘’Il est établi que le port du masque réduit considérablement la circulation du virus. Je rappelle qu’il est obligatoire dans les espaces public, les lieux de travail publics et privés, les transports et les commerces. Le port du masque est à la fois une mesure de protection de soi-même et de son prochain mais également un acte de civisme et un engagement patriotique vis-à-vis de la nation. J’appelle par conséquent à une mobilisation de toutes et de tous pour le respect de gestes barrières et le port systématique et correcte le port du masque’’ exhorte le président de la République.

Macky Sall ne manque pas de remercier tous les secteurs qui ont contribué à maintenir la stabilité dans le pays en ce moment de crise sanitaire.

Ndéye Rokheya THIANE