jeudi 6 octobre 2022 • 258 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) La star de l'Argentine et du PSG, Lionel Messi, a annoncé que la Coupe du monde 2022 sera sa dernière !

Lionel Messi vient de confirmer une terrible nouvelle pour ses fans. Alors qu'il aura 39 ans lors de la Coupe du monde 2026 qui aura lieux aux États-Unis et au Canada, il a annoncé qu'il ne prendra pas part à cette dernière. Ainsi, le Mondial 2022, qui débutera dans un peu plus d'un mois sera bien son dernier :



"Si c'est mon dernier Mondial ? Oui, sûrement que oui"



"Si c'est mon dernier Mondial ? Oui, sûrement que oui. Je compte les jours jusqu'au Mondial, c'est vrai. Il y a un peu d'angoisse et de stress. On veut que ce soit maintenant. Qu'est-ce qui va se passer, c'est le dernier, comment ça va aller pour nous. D'un côté, on a hâte d'y être, et de l'autre de l'appréhension parce qu'on veut que tout se passe bien" a-t-il déclaré pour Star+.



On n'avait pas besoin d'une preuve supplémentaire pour savoir que La Pulga sera plus que prête à tout pour aller chercher son premier (et donc dernier) titre mondial.