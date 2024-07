vendredi 7 juin 2024 • 461 lectures • 0 commentaires

Selon Lionel Messi, la meilleure équipe du monde est le Real Madrid en matière de résultats et parce qu'elle vient de remporter la Ligue des champions.

Lionel Messi, 36 ans, est au beau milieu de sa saison avec l'Inter Miami, qui est en tête de la conférence est avec 10 victoires et 5 nuls en 18 matchs. Quant au Ballon d'or 2023, son bilan toutes compétitions confondues cette année est de 14 buts et 11 passes décisives en 15 rencontres. Cet été, il pourrait se rendre en France pour prendre part au tournoi de football masculin des Jeux olympiques avec l'Argentine.

"Je pense que chaque équipe où Guardiola est présent devient spéciale en raison de sa façon d'être, de sa façon d'entraîner et de la façon dont il fait jouer ses équipes. En termes de jeu, pour moi (Manchester) City est la meilleure équipe, mais Madrid est meilleur en termes de résultats", a conclu le champion du monde.

