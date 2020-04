Mesut Özil déclenche une grosse polémique en Angleterre…

iGFM-(Dakar) Le Bernabeu et le Camp Nou fermés jusqu’en 2021, Özil qui fait les gros titres en Angleterre ou encore une première recrue toute proche pour la Juve, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Le Bernabeu et le Camp Nou fermés jusqu’en 2021 ?

Le huis clos va, semble-t-il, être la norme, si les compétitions reprennent. Et cela, pour un long moment. Certains scientifiques évoquent des stades vides jusqu’en 2021 ou jusqu’à la découverte d’un remède contre le coronavirus, Covid-19. Du coup, les clubs doivent s’adapter à ces huis clos. Et selon Sport ce matin, le FC Barcelone envisage bien de laisser le Camp Nou fermé au public jusqu’en 2021. Si la saison reprend cet été, les Blaugranas évolueront dans un stade de 90 000 places vide. C’est ce que veut éviter le Real Madrid, selon Marca et As. Les Merengues auraient demandé à la Fédération espagnole et à la Ligue, l’autorisation de jouer ses matches à domicile au centre d’entraînement de Valdebebas, désormais appelé stade Alfredo Di Stefano. Cela permettrait au Real de faire avancer plus vite les travaux de rénovation du Santiago Bernabeu. Mais aussi d’éviter certains coûts d’ouverture d’un stade immense et qui resterait désespérément vide.

Özil refuse de baisser son salaire !

Alors qu’un accord a été annoncé hier entre les joueurs et le club d’Arsenal pour une baisse des salaires de 12.5%, le débat sur la question n’est pas pour autant terminé. En effet, selon The Times, trois stars de l’effectif refuseraient de signer cet accord et de le voir s’appliquer à leur fiche de paie. Et l’un d’eux se nomme Mesut Özil. L’Allemand fait la une de la plupart des tabloïds du pays ce matin. Le Daily Star et le Daily Mirror se trouvent profondément choqués par l’attitude du milieu offensif, joueur le mieux payé du club actuellement. Özil touche 350 000 livres par semaine, soit 400 000 euros et une réduction de 12.5% n’aurait sans doute pas eux un impact terrible pour lui. Mais il en a décidé autrement et aurait demandé à ses coéquipiers de respecter sa décision. Comme lui respecte la leur.

Milik tout proche de la Juventus

Pendant que Gonzalo Higuain réfléchit à ne pas revenir à Turin afin de rester en Argentine auprès de sa mère, la Juventus, elle, pense déjà à l’après-Pipita, selon Tuttosport. Depuis quelques jours, le quotidien pro-turinois évoque une probable arrivée de l’attaquant du Napoli, Arkadiusz Milik. Ce matin, le média en rajoute une couche en indiquant que le vice-président de la Fédération polonaise lui a indiqué que Milik avait déjà choisi de rejoindre Turin la saison prochaine. Reste donc à convaincre le club napolitain, qui ne semble pas vouloir se laisser faire. Selon le Corriere dello sport, Naples réfléchit à vite proposer une prolongation de contrat à son buteur. La balle est donc désormais dans le camp du Polonais.