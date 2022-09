vendredi 9 septembre 2022 • 63 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Meta a annoncé aujourd’hui le lancement de "Creators of Tomorrow", une nouvelle campagne qui célèbre les talents émergents du monde entier, inspirant ainsi un nouveau mouvement créatif de contenu en ligne. La campagne met en lumière différents créateurs d'Afrique subsaharienne, allant de l'Afrique de l'Est à l'Afrique francophone de l'Ouest, en passant par l’Afrique du Sud.

Les « Creators of Tomorrow », ou « Créateurs de Demain » sélectionnés, sont de véritables révélations auprès de leurs communautés en ligne et représentent une référence en matière d’usage de formats vidéos, de technologie, et de divertissement interactif. Cette campagne globale est une première en son genre.

Elle a démarré en Europe, au Moyen-Orient, et en Afrique, mais continuera à s’étendre à d'autres pays du monde dans les prochains mois. Meta compte travailler en étroite collaboration avec ces créateurs au cours de la prochaine année, période durant laquelle ils continueront d'élargir leurs audiences et de transformer leurs passions en professions, et ce à travers les technologies Meta.



Moon Baz, Responsable des Partenariats Créateurs au Moyen-Orient, en Afrique et en Turquie, chez Meta, a déclaré « qu’à travers cette campagne, nous avons comme objectif de mettre en lumière les créateurs qui innovent leur contenu grâce à des outils tels que les Reels et les formats de contenu vidéos courts, mais aussi ceux qui exploitent et explorent des nouveaux formats de contenu tels que la Réalité Augmentée ou la Réalité Virtuelle (AR/VR). Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec ces créateurs et nous nous engageons à les aider à accroître leur audience, à créer leur entreprise, et à s’ouvrir à de nouvelles opportunités pour le futur, en même temps que nous nous développons pour le metaverse. »



Les créateurs africains utilisent les technologies et applications de Meta, Facebook et Instagram de manière créative pour mieux s'exprimer et raconter l'histoire africaine aux africains et aux citoyens du monde entier. A travers la mode, la comédie, la gastronomie, les voyages, et les échanges politiques, les créateurs d'Afrique subsaharienne ont su démontrer, à travers les années, la contribution culturelle du continent africain, améliorant ainsi son image à travers monde.



Meta compte également organiser des événements exclusifs dans toute la région d’Afrique subsaharienne pour célébrer la campagne « Creators of Tomorrow » durant lesquels Meta partagera les dernières nouvelles de la campagne, des conseils, ainsi que des outils et des ressources sur les technologies Meta. Au Kenya, les créateurs, incluant certains créateurs de cette campagne, assisteront à un brunch exclusif, qui fera l’objet d’une formation aux Reels. En Afrique du Sud, plus de 50 créateurs participeront à une journée dédiée aux créateurs où des ateliers et des formations sur mesure seront organisés pour les aider à prospérer dans cette économie digitale qui se développe à grands pas.



Les dix créateurs de demain identifiés en Afrique sont les suivants :

• Kwambox, Kenya : présentatrice radio qui divertit ses auditeurs grâce à ses pas de danse et à sa personnalité pétillante. Elle anime également des grands événements.

• Crazy Kennar, Kenya : comédien primé basé à Nairobi et dont le contenu est centré sur les expériences quotidiennes des jeunes.

• Nadia Matovu, Ouganda : Influenceuse, épouse et femme d'affaires basée à Kampala. Elle s’inspire de son quotidien pour proposer un contenu de qualité à ses followers.

• Pamela Mtanga, Afrique du Sud : Entrepreneuse multimédia primée. Pamela est une créatrice de contenu dans le domaine de la mode et de la beauté ; Sa marque se caractérise par son authenticité, son caractère inspirant et responsable.

• Ruth Ronnie, Zambie: Artiste de scène primée et créatrice de contenu. C'est une créatrice polyvalente qui est reconnue par les genres musicaux qu’elle incarne tels que le dancehall, le reggae, l'afropop, le rnb, l'afrosoul et le trapsoul.

• Ruvarashe Hapaguti, Zimbabwé: Actrice et créatrice de contenu en devenir. Elle propose des sketchs comiques en passant par des tutoriels de maquillage qu'elle présente de manière attrayante et appréciée par son public.

• Mishaa, Côte d’Ivoire : Passionnée de danse qui partage son amour pour l'art et les spectacles de danse avec ses followers sur les médias sociaux. Ambassadrice de Trace music et Universal music Africa, Mishaa danse sur des rythmes urbains africains tels que le coupé-décalé, l'afro-beat, le RN'B et bien d'autres. Elle partage avec enthousiasme ses chorégraphies en format Reels sur Instagram et Facebook.

• Saraï D'Hologne, Côte d’Ivoire : Artiste peintre à la tête d’une maison d’Art appelée SARTAÏ ; Celle-ci baigne dans un univers artistique dédié à la décoration murale intérieure et extérieure. En Côte d'Ivoire, Saraï est le porte-flambeau des cheveux naturels qu'elle arbore fièrement sur ses médias sociaux.

• Fatou Jupiter Touré, Sénégal : Actrice, productrice, ambassadrice des Nations Unies, femme entrepreneur et fondatrice du festival de cinéma Les Teranga. Elle a été nommée deux fois parmi les 700 Africains les plus influents par le magazine sud-africain Tropics. Son talent et son amour pour le théâtre et le cinéma ont permis à Fatou de faire de sa passion un métier.

• Ngorbatchev Niang, Sénégal : Styliste de mode, producteur et réalisateur de films. Il est le propriétaire de "Ngorbatchev Maison de Couture" et de "Ngorbatchev Nprod". Il est passionné par ce qui rend la vie plus belle et a pour but de refléter cette beauté à travers ses collections de vêtements qu'il vend et met en valeur via Instagram et Facebook.

En novembre 2022, les créateurs de demain auront l'occasion de participer à la semaine des créateurs de la région : Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), celle-ci se tiendra pour la première fois à Londres, dans l’emblématique galerie d'art Tate Britain. Les créateurs de demain seront alors rejoints par d'autres créateurs régionaux avec différents niveaux de carrière afin de collaborer et apprendre les uns des autres avec pour but de continuer à partager des contenus inspirants sur les différentes plateformes de Meta.