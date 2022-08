Météo: Alerte à une houle dangereuse et un vent fort!

mercredi 31 août 2022

iGFM- Alerte houle dangereuse et vent fort en cours sur les côtes sénégalaises. Au cours de cet après-midi et cette nuit, des orages et des pluies intermittentes, d’intensités variables, sont prévus sur les régions proches du littoral (Ziguinchor, Petite côte, Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, probablement Fatick et Diourbel...) et au Sud.

Sur le reste du territoire, le ciel sera nuageux à couvert, avec des risques de pluies faibles par endroits.



En raison de la couverture nuageuse et des pluies prévues, la chaleur humide sera relativement moins ressentie sur le pays, hormis les localités Nord-est où les pics de températures journalières atteindront 35°C par endroits.





Publié par Monia inakanyambo editor