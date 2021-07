lundi 5 juillet 2021 • 262 lectures • 0 commentaires

L’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie annonce une journée marquée par des manifestations pluvio-orageuses dans le pays.

Au courant de cet après-midi Paysage urbain au crépuscule des manifestions pluvio-orageuses aborderont la partie Est (Bakel, Tambacounda, Kedougou) du pays et vont progressivement se généraliser sur tout le territoire du Sénégal à partir de cette nuit allant au petit matin.

La sensation de chaleur persistera à l’intérieur du pays particulièrement dans les régions Nord-est et Centre où les températures maximales journalières oscilleront entre 36 à 40°C.

Les visibilités Yeux seront aussi généralement bonnes.

Les vents dominants seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensité faible à modérée. Les conditions météorologiques en mer Vague seront stables sur les côtes sénégalaises ces prochaines 24h.

Néanmoins, la vigilance devra être de mise avec les orages prévus.