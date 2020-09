vendredi 11 septembre 2020, par Youssouf SANE

iGFM - (Dakar) Pape Ngor Ndiaye de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a fait le point, avec nos confrères de la rfm, sur les prévisions météorologique pour ce vendredi et demain samedi.

«Pour la journée du vendredi on espère toujours de la pluie au niveau de la façade ouest du pays, notamment au niveau des régions côtières ou des averses seront notées par moment.

Des pluies qui seront, par moment, relativement fortes au cours de la journée d’aujourd’hui et même la journée du samedi aussi.

Donc on a de l’instabilité, des orages et des pluies qui vont persister au niveau des côtés sénégalaises, de la Casamance à Dakar, entre la journée du vendredi et celle du samedi.»