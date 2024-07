samedi 15 juin 2024 • 2832 lectures • 1 commentaires

Le Bulletin Météo de ce samedi 15/06/24

Ces prochaines 24 heures, des orages et pluies sont attendus dans les régions Sud (Ziguinchor, Kolda, Kédougou) avec des risques d’extension sur Nioro, Kaffrine, Tambacounda et Bakel. Néanmoins, des pluies d’intensités faibles pourraient être notées à Kaolack et Fatick en raison d’une forte couverture nuageuse.



Un temps nuageux à passagèrement nuageux prévaudra sur le reste du pays. En dépit de la présence nuageuse, la chaleur demeurera toujours sensible sur le territoire, notamment dans les localités de l’Est et du Nord où les maximas de température journalière évolueront entre 39 et 43°C.



Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents souffleront avec une intensité faible à modérée et de secteur Nord-ouest à Sud-ouest.