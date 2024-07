mardi 18 juin 2024 • 7047 lectures • 0 commentaires

Ci-dessous le bulletin Météo du mardi 18/06/24 de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim).

Au cours des prochaines 24 heures, les conditions météorologiques seront favorables à des manifestions pluvio-orageuses sur une bonne partie du pays notamment sur les localités du Sud (Ziguinchor, Kolda, Sédhiou et Kédougou).



Le centre du pays, (Kaffrine, Koungheul, Nioro, Fatick, Kaolack et Diourbel), l'Est (Tamba, Bakel et Matam) et l'Ouest aussi (Dakar et Thiès) . En revanche, sur Saint-Louis et Louga, le ciel deviendra nuageux ☁️avec de faibles chances de pluies par endroits.



La sensation de chaleur sera de mise à l’intérieur du territoire, particulièrement dans les zones Est et Nord où les maximas de journaliers oscilleront entre 36 et 40°C. Toutefois, sur les régions proches du littoral, la chaleur sera moins marquée.





Anacim