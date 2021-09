mercredi 1 septembre 2021 • 456 lectures • 0 commentaires

L’atmosphère reste très propice à la formation et au développement de nuages orageux, surtout cette après-midi sur la moitié Ouest du Sénégal.

La bande littorale s’expose pour le moment à des chances d’orages entre ce milieu d’après-midi et ce soir.



Région de Dakar :



Alternance de Soleil et de nuages sous une atmosphère humide. Le vent soufflera faiblement, de directions variables, entre 4 et 13 km/h.

Les activités d’extérieur peuvent se dérouler normalement pour le moment, mais on surveille un système dépressionnaire (orage) qui évolue sur la Région de Kédougou, et qui risque de se développer en remontant depuis les Régions Sud vers le centre en ce début d’après-midi, pour menacer de toucher la bande littorale d’ici la fin de journée ou soirée (À suivre)

Autres Régions :

Averses orageuses sur la Région de Kédougou ce matin, et qui vont de développer vers l’Ouest de la Région de Tambacounda, et les Régions de Kolda, Sédhiou, Kaffrine et Kaolack d’ici le début d’après-midi.

Plusieurs localités de la bande littorale et de la moitié Ouest du Pays sont sous forte chance d’orages et averses entre cette après-midi et ce soir. On attend l’évolution après 14:00 GMT (horaire propice de développements nuageux) pour apporter plus de précisions.

Ailleurs, à l’Est et au Nord-Est, c’est un temps plutôt calme et parsemé de quelques nuages qui est attendu.



Source : Météo Dakaroise de Riad