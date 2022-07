jeudi 21 juillet 2022 • 2006 lectures • 0 commentaires

Actualité 9 heures Taille

Cet après-midi, allant à la nuit, des orages et pluies seront progressivement notés sur toute l'étendue du pays.

Les pluies débuteront dès l'après-midi sur les régions Est (Kédougou, Tamba), Nord-est (Matam), Sud (Ziguinchor, Kolda, Sedhiou). Ces situations intéresseront, la nuit, les localités Centre (Kaolack, Kaffrine Diourbel, Fatick) et Nord-ouest (Louga, Saint-Louis). Demain matin, un système dépressionnaire (favorable aux orages et pluies) sera attendu sur tout le littoral (Saint-Louis, Dakar, Mbour, les îles Sine-Saloum et Côte Casamance).

Les températures resteront élevées en journée notamment dans la zone Nord (Podor, Linguère, Matam) où les pics tourneront autour de 38°C. Les vents seront relativement importants et souffleront de Sud-ouest à Nord-est.