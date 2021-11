vendredi 12 novembre 2021 • 223 lectures • 0 commentaires

iGFM- Météo du vendredi 12/11/21 à 12h00 au samedi 13/11/21 à 12h00: Le ciel sera ensoleillé à passagèrement nuageux sur les localités Nord-ouest et Centre-ouest et nuageux à couvert sur le reste du pays.

En fin d’après-midi et nuit, des pluies relativement faibles pourront être notées en Casamance.

La chaleur sera moins sensible sur le territoire en raison d’une forte couverture nuageuse qui maintiendra des températures clémentes de 28 et 30°C sur le littoral et la zone Sud et 33 à 36°C au Centre et Nord-est.



La fraicheur nocturne et matinale demeurera marquée sur le pays. Les visibilités seront généralement bonnes.



Les vents seront de secteur Nord à Sud et d’intensité faible à modérée.

Les conditions météorologiques en mer resteront favorables sur le long des côtes sénégalaises durant la période de validité du bulletin.