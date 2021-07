Météo du jour : orages et chaleur prévus à…

Orages et pluies accompagnés de vents Mouvement précipité assez forts Panneau d’avertissement, attendus cet après-midi et nuit en casamance et sur les régions centre du pays (kaffrine, kaolack, fatick, la partie sud de diourbel…).

Au cours des prochaines 24h, des pluies et orages intéresseront le Sud (Kédougou, Kolda, Sedhiou et Ziguinchor) avec une possibilité d’extension vers Kidira et environs.

Ailleurs, un temps ensoleillé Soleil avec rayons à passagèrement nuageux Soleil derrière un nuage prédominera

La chaleur Visage qui a chaud persistera à l’intérieur du territoire, notamment dans les régions Nord, Centre et Est où les températures maximales varieront entre 35° et 40°C.

Les visibilités Yeux seront généralement bonnes.

